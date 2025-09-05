2025年9月5日からユニクロ MARK IS みなとみらい店との地域企業コラボがスタート。「UTme!」で誰でも簡単におなじみのロゴやイラストなどを取り入れたオリジナルTシャツ・バッグを作成できます。自分だけのデザインで、特別な“横浜土産”を作ってみませんか？（画像は全て提供）【画像】 「UTme!」で作れるオリジナルTシャツ・トートバッグの例ユニクロのオリジナルアイテム作成サービス「UTme!」とはUTme!（ユーティーミー）とは