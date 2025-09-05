北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさん。大切な友人との再会を信じて同級生たちが救出活動を続けています。一緒に過ごした思い出と決して忘れることのできない喪失感。再会の願いを桜の苗木に託します。「ここは本当に昔から街並みが変わらない」寄居中学校の同級生、池田正樹さんと小栗武さんです。「このあたり？」「そこですね」「警察犬が追えなくなったというのがあそこの止まれのT文路」新潟市中央区の水道町。ここは楽し