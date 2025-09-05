◆西武5―3ロッテ（5日、ベルーナドーム）西武が逆転勝ちで3連勝を飾った。先発の郄橋光成は0−0で迎えた3回、1死二、三塁で上田希由翔にバックスクリーンへ3ランを浴び3点の先制を許した。打線は3点を追う4回、1死二塁で古賀悠斗が右前適時打を放ち1点を返すと、その後2死二、三塁から西川愛也が右前に2点適時打を放ち同点に追いついた。さらに同点の6回には1死二、三塁から平沼翔太が右前適時打を放ち1点を勝ち越