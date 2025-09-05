◆ソフトバンク11―0楽天（5日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大津亮介が7回7安打無失点の好投で今季4勝目を手にした。8月27日の楽天戦（秋田）から中8日での登板。「（前回登板までは）フォークを投げすぎていた」と、この試合ではチェンジアップやスライダーなど多彩な変化球を使って楽天打線を抑えた。4回を除いた計6イニングで安打を許したが、走者を置いても落ち着いた投球を披露。結局、三塁も踏ませない危