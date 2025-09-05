◆ソフトバンク11―0楽天（5日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、今季最多の18安打で11得点を奪い楽天に大勝した。打線は初回、連打で無死一、二塁とすると、3番の牧原大成が古謝樹の投じた初球スライダーを右翼席最前列に運び、2試合連続アーチとなる5号3ランで先制に成功した。打線は続く2回も古謝を攻め立て、4長短打で3点を追加。序盤でリードを6点に広げた。さらに打線は3、4回にも1点ずつを奪うと、6回にも1