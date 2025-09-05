「最高な1日でした」2016年リオ五輪に出場した元体操女子代表の宮川紗江さん(25)の近影が注目を集めている。「相棒と行ってきました」とインスタグラムに綴り、埼玉・長瀞町荒川を楽しむ写真を公開。「ライン下りして、食べ歩きして、お参りして、写真撮ってとにかく暑すぎたけど、最高な1日でした相棒よ。いつもありがとう」と紹介し、今年4月に引退を発表した元体操選手の安井若菜さんとの2ショットを披露した。宮川さ