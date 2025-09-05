公開3日間の興行収入が2025年の実写映画の中で1位を記録した注目映画『８番出口』（全国東宝系にて公開中）。主演そして脚本にも携わった二宮和也さん（42）と監督の川村元気さん（46）にインタビューを行い、主演のオファー理由や制作の裏側などを聞きました。また、二宮さんは来年の活動についても語りました。映画は、地下鉄の駅を舞台に、無限にループする地下通路に閉じ込められたプレーヤーが、様々な“異変”に恐怖しながら