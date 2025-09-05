お笑いコンビ「さらば青春の光」のマネジャーを務めるヤマネヒロマサ氏が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身のインスタグラムの偽アカウントが存在することを明かして注意喚起した。ヤマネ氏は「僕のインスタ偽アカが存在してて皆さんに変なDM送りつけてると連絡頂きました」と偽アカウントが存在していることを伝えた。これにより「全然知らないとこで皆さんに迷惑かけてたらすいません」と謝罪し「僕はDM送りません