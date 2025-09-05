¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í0¡½1ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ëµð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï8²ó¤ò85µå¤Î¾Ê¥¨¥ÍÅêµå¤Ç2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Èº£µ¨½é´°Åê¡£¤À¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤Æº£µ¨4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦Ìø¤È¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÅê¼êÀï¡£¤À¤¬¡¢0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿5²ó¤À¤Ã¤¿¡£5²ó1»à¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç14¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿5ÈÖ¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿½é°ÂÂÇ¤¬±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à1