パ５位の西武は５日の同６位・ロッテ戦（ベルーナ）に５―３の逆転勝ち。約２か月半ぶりの３連勝で４位・楽天に０・５差と肉薄した。先発・高橋光成投手（２８）が３回にロッテ３番・上田に２号３ランを許し、３点を追う展開で試合はスタート。それでも打線が４回一死二塁から古賀の右前打で１点を返し、なお二死二、三塁から復帰３戦目の西川が右前に２点適時打を放って同点とした。直後の５回を高橋が無失点で切り抜けると