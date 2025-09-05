◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―１広島（５日・甲子園）阪神・藤川球児監督は、投打がかみ合っての連勝に充実感を漂わせた。「本当に今日は充実したゲーム内容といいますか、継投もスムーズにいきましたし、木浪も久しぶりに（試合に）出て、いい一本が出て。リズムが非常に良かったと思います」。初回に先制されたが、すぐさま森下が同点打。大山が満塁弾を放つなど一挙６得点で逆転した。指揮官は主砲の一発に「月がきれいだ