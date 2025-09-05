歌手・橋幸夫さんの訃報が５日に発表されたのを受け、映画「舞妓はん」（１９６３年公開）などで共演した、歌手で女優の倍賞千恵子が追悼のコメントを発表した。突然の訃報に倍賞は「びっくりして言葉もありません。先日もテレビのニュースで元気に歌っていたのを見たばかりだったので、まさか…という気持ちです」。橋さんのヒット曲をもとに映画化された映画「舞妓はん」では、倍賞演じる舞妓はんと橋さん演じる板前の恋が描