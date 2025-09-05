シンガーソングライターの原田真二が、5日放送のラジオ関西『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』にゲスト出演し、反戦や平和について歌い続けている思いを明かしました。テーマは反戦、平和。原田真二がゲストに登場しました今回の原田の出演は、同番組が戦後80年を記念して美空ひばり『一本の鉛筆』など反戦歌特集をした8月15日放送回の反響があったことによるもの。番組パーソナリティーの中将タカノリ（シンガー