日本時間２１時３０分に米雇用統計（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（8月）21:30 予想7.5万人前回7.3万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.2%（失業率) 予想0.2%前回0.3%（平均時給・前月比) 予想3.7%前回3.9%（平均時給・前年比)