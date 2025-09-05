ドル売り優勢、米雇用統計発表を目前に控えてドル円一時１４７．９２レベル＝ＮＹ為替 米雇用統計発表を目前に控えて、ドル売りが入っている。ドル円は一時147.92レベルに安値を広げた。ユーロドルは1.1702レベルに高値を更新。米１０年債利回りは４．１４％付近に低下している。 USD/JPY147.95EUR/USD1.1700