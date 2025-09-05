ユニクロは5日、大阪・梅田に新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」を10月24日オープンすると発表した。「ユニクロ LINKS UMEDA店」を増床し、西日本最大の店舗となる。【画像】ユニクロ「UNIQLO UNIFORM」事業活用イメージ大阪・梅田のうめきた地区（大阪駅北地区）は再開発が進み、世界中から人々が訪れる、国際的な交流拠点となることが期待されている。その世界からの玄関口に、新たなLifeWearのショーケースとして、ユ