◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）阪神は広島に6-1で快勝し、優勝マジックを一つ減らして3とした。対象チームの一つの巨人が敗れたものの、DeNAが勝ったため、マジックは1つしか減らず。最短優勝は7日になった。5日終了時点でマジック3の対象はDeNA。阪神が6、7日に連勝した場合は、DeNAも連勝しない限り7日に優勝が決まる。ただ、巨人の優勝の可能性も完全には消えておらず、6日の各チームの結果次第