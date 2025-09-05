◇プロ野球セ・リーグ DeNA7-6ヤクルト(5日、横浜スタジアム)DeNAがヤクルトとのシーソーゲームを制し、3連戦初戦に勝利。2位の巨人にゲーム差0.5で猛追します。打線は、2回に相手先発の高梨裕稔投手のワイルドピッチで先制すると、同点に追いつかれた3回裏の攻撃で桑原将志選手のショートゴロの間に1点勝ち越します。しかしDeNA先発のジャクソン投手が4回に連打を浴び、1アウト2・3塁のピンチを招くと、濱田太貴選手にタイムリー