吉本興業に所属するお笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さんのSNSアカウントに不正にアクセスし乗っ取ったとして、男（32）が逮捕されました。◇アインシュタイン稲田直樹さんのXより「僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました」5日、公式Xでコメントを投稿した、吉本興業に所属するお笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さん。SNSのアカウントが不正にアクセスされ乗っ取られる被害があり、男が逮