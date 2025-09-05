ボートレース住之江の「吹田市制85周年記念競走」は5日、12Rで優勝戦が行われ、折下寛法（51＝東京）がダッシュ5コースから捲り差しで突き抜けて1着。2015年6月24日の芦屋以来、実に約10年ぶりとなる通算18回目の優勝を飾った。住之江では5回目の優勝戦進出で初優勝。2着にインの田頭実、3着は6コースの金子萌が入り3連単＜5＞＜1＞＜6＞は6万6710円（78番人気）の高配決着となった。久々の美酒に酔いしれたヒーローは「あの時