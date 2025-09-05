俳優の吉永小百合さんが、亡くなった橋幸夫さんを悼むコメントを寄せています。 【写真を見る】【 吉永小百合 】橋幸夫さんを悼む「二人で歌った『いつでも夢を』は私の宝物」吉永さんは「残念です。とても残念です。」と繰り返し、橋さんとデュエットで歌った思い出を綴っています。▽▽▽▽吉永小百合さん追悼コメント▽▽▽▽残念です。とても残念です。橋さんは、いつまでも歌い続けようと思っていらしたことでしょ