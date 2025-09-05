自民党の田村憲久・元厚生労働相と中央大の中北浩爾教授が５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、臨時総裁選について議論した。田村氏は、総裁選実施の是非について言及を避けたうえで、「（党内に）分断を作ってほしくない」と強調した。そのうえで、実施されるかどうかが決まる８日を前に石破首相（党総裁）が退陣を表明する可能性がまだあると指摘した。中北氏は「政策が停滞している。政策遂行のためにどう身を処す