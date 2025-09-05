謎の疲労感きっとうまくやっていける。軽い気持ちではじめた「敷地内同居」／母親だから当たり前？（1）地元の大手企業に勤める夫の平太、元気いっぱいの2歳の娘・未来と暮らす、主婦力低めの専業主婦・あかり。3人の平凡で幸せな日々は、義両親との「敷地内同居」を始めたことで少しずつ変わっていきます。家事を完璧にこなす義母は、「よかれと思って」毎日のようにお惣菜をもってきたり、草むしりをしたり。息苦しさを感じたあ