SC相模原は5日、MF大迫塁(20)に第1子となる長女が誕生したと発表した。誕生日は9月1日。クラブを通じ「命がけで出産をしてくれた妻に、感謝の気持ちでいっぱいです。父親として家族を支えられるように、より一層責任感をもって頑張っていきたいと思います」とコメントした。大迫は神村学園高から23年にC大阪に入団。今季は相模原に育成型期限付き移籍している。結婚は今年3月に発表していた。