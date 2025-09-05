俳優の岡田将生さん（36）が現地時間4日、イタリアで開催中の第82回ベネチア国際映画祭の公式記者会見に、芦田愛菜さん（21）、細田守監督とともに登場しました。海外メディアからの関心の高さに喜びを語りました。アウト・オブ・コンペティション部門に選出された、細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）。父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語で、芦田さんは中世の王女・