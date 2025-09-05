「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）阪神が初回に一挙６得点の猛攻で逆転勝ち。藤川監督は試合後のインタビューで初回に飛び出した大山の９号グランドスラムの感想を問われると「月がきれいだなと思いましたね」と感想。「きょうは夕方、甲子園に虹も出ていたようで運が向かないかなと思っていたところで。打った瞬間パッと見たら月がキレイでしたね。素晴らしいホームランでしたね」と続け、描いたアーチとともに空に浮か