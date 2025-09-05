「ソフトバンク１１−０楽天」（５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが打線爆発１８安打１１得点で圧勝し、４連勝を飾った。試合中の日本ハムが敗れれば、優勝マジック１８が点灯する。この日は鷹党として知られる人気声優の内田真礼がセレモニアルピッチに登場。始球式に登板した５戦全てでソフトバンクが勝利という勝利の女神の降臨の影響か、チームは初回に牧原大の３ランで先制。二回には柳町の適時打、中村の適時