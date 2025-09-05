漫才コンビ、ザ・ぼんちは５日に死去した橋幸夫さんに「世に出る時も、橋先輩のネタがぼんちを助けてくださった」と感謝した。ぼんちおさむが、橋さんが「潮来笠」を歌唱する様子をモノマネ、「あれ〜？」と首をひねるギャグが大ヒットし、漫才ブームをけん引した。おさむは「橋幸夫さん、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。漫才ブームのきっかけを橋さんのモノマネで作る事が出来ました」と礼を述べた。まさと