歌手の橋幸夫（本名・橋幸男）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。８２歳。５月に中等度のアルツハイマー型認知症を患っていると公表していた。９月１日には所属する「夢グループ」の石田重廣社長が、都内でトークショーを行い「もう去年の１２月、今年の１、２、３月には様子はおかしくなっていた。歌は３割歌えませんでした。１、２月はちゃんと話もできませんでした、一人では。ステージではお