「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（５日、横浜スタジアム）ヤクルトに痛恨の守備ミスが飛び出し、スタンドが騒然となった。七回に３−６とリードを広げられ、なおも２死三塁の場面。山本は打ち取った当たりのセンターへの飛球だったが、チャージした中堅手・岩田が捕球しようとして捕り損ねて落球。ボールはグラウンドを転々とし、その間に７失点目を喫した。スタンドからはどよめきが起こっていた。