「ソフトバンク１１−０楽天」（５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが打線爆発１８安打１１得点で圧勝し、４連勝を飾った。日本ハムが敗れたため、優勝マジック１８が点灯した。初回に牧原大の３ランで先制。二回には柳町の適時打、中村の適時打、栗原の犠飛で３点を追加した。三回、四回、六回にも１点ずつを追加すると、七回には笹川の１号２ランで２桁得点にのせた。先発の大津は要所を締めて７回１０４球７安打