2024年には中国4都市を巡るツアーを成功させるなど、アジア圏を中心に国外からも注目を集めるネット発のSSW／プロデューサー・春野がおよそ1年ぶりとなる国内ワンマンライブツアー＜HARUNO 2025 TOUR “Familiar”＞を開催した。本稿では豪華ゲストも登場し、大盛況で終幕したツアーファイナルDay2の模様をレポートする。◆春野 画像今回の公演のために書き下ろされたイントロが静かに鳴り響き、“親しみのあるスムースな空間”を