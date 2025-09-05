羊文学が、高輪ゲートウェイ駅直結・国内最大規模のエキマチ一体の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」内で上映された「未来体験シアター」のオリジナルタイアップ楽曲として書き下ろした「未来地図2025」の本編映像をYouTubeにて公開した。◆羊文学 動画「未来地図2025」にのせて、2026年春のTAKANAWA GATEWAY CITYグランドオープンから先の未来を、圧巻の映像とストーリーで体験できる映像となっているという。なお本楽曲は、10月8日に