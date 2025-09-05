【モデルプレス＝2025/09/05】タレントでモデルの近藤千尋が9月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫であるジャングルポケットの太田博久との結婚10周年を迎えることを報告した。【写真】ジャンポケ太田＆近藤千尋夫妻、結婚10周年家族ラブラブショット◆近藤千尋、家族ショット公開近藤は「明日で結婚10周年」と記念日を報告。「11年もよろしくね、ひーぼぉくん」「1日早めのお花をいただきました」と太田からの花束とともに、夫