◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―１広島（５日・甲子園）広島が阪神に完敗し、７年連続でのＶ逸が決まった。先発・森が初回に大山に満塁アーチを浴びるなど、一挙６失点。打線も初回に先取点を奪ったが、２回以降はゼロ行進が続いた。新井監督は優勝消滅にも、残り試合での奮闘を誓った。以下は一問一答。―先発・森が初回から四球、長打と粘りきれなかった「そうやね。初回で決まってしまった。ああいう大量失点したら、相手のピ