【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・竹田祐―ヤクルト・山野太一（１８時・横浜）◆中日・高橋宏斗―巨人・井上温大（１４時・バンテリンドーム）◆阪神・門別啓人―広島・常広羽也斗（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆西武・渡辺勇太朗―ロッテ・サモンズ（１７時・ベルーナドーム）◆オリックス・曽谷龍平―日本ハム・加藤貴之（１４時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・有原航平―楽天・荘司康誠（１４時・み