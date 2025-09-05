歌手モリッシーが、ロックバンド「ザ・スミス」における自身の事業権益をすべて売却する意向を明らかにした。公式ウェブサイト「モリッシー・セントラル」のブログ投稿で、バンド名、アートワーク、音源、出版権などが売却対象であることを認めている。 【写真】若き日の「ザ・スミス」…関係修復はほぼ不可能に 投稿の中でモリッシーは、元バンドメンバーとの関係について「もううんざ