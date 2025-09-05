「ふじっ子（塩こんぶ）」や「ふじっ子煮」シリーズなどを製造、販売するフジッコ（神戸市中央区）が、雪印メグミルク（東京都新宿区）の定番商品「カマンベールチーズ」を使ったアヒージョの作り方について、Xの公式アカウントで紹介しています。フジッコは「一見交わらない2人が、アヒージョの海で出会ってしまった」とXに投稿し、「禁断の出会いはうまみの爆発…パンが止まらない危険なレシピ、解禁します」とコメント。