イベントに出席する英国のレイナー副首相＝6月、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】英国のレイナー副首相が5日、辞任した。英メディアによると、5月に南部ホブに住宅を購入した際、意図的に別宅ではなく「主な居住地」として申請し、税金4万ポンド（約800万円）の支払いを免れた疑いがあった。不法移民問題の対応などで支持率が低下している労働党政権にとって大きな痛手となる。一連の問題は8月下旬に英メディア報道で発覚