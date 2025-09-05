◇セ・リーグ広島1―6阪神（2025年9月5日甲子園）広島は5日、阪神に敗れ、今季のリーグ優勝の可能性が完全消滅した。0・5ゲーム差で迫っていた中日が巨人に勝利したことで、8月23日以来の5位に転落した。1点を先制した直後の初回に先発・森が大山に満塁弾を浴びるなど、6失点。攻撃陣は初回に相手先発・大竹の暴投の間に挙げた1点のみ。7安打を放ちながら、つながりを欠いた。以下、新井監督との一問一答。――先発・