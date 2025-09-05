ロッテ戦に先発した西武・高橋＝ベルーナドーム西武が逆転勝ちで3連勝。0―3の四回に古賀悠と西川の適時打で追いつき、六回に平沼の適時打と外崎の犠飛で2点を勝ち越した。高橋は6回3失点の粘投で6勝目。ロッテは序盤に上田の本塁打で奪ったリードを守れなかった。