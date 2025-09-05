とちぎテレビ 2025年09月05日午後9時00分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度4の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．３と推定されます。 栃木県 【震度4】 下野市 【震度3】 宇都宮市 栃木市 佐野市 鹿沼市 真岡市 益子町 壬生町 【震度2】 足利市 小山市