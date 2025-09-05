9月4日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に出演した上田竜也が、世間からの好感度に対する持論を明かした。【関連】KAT-TUN上田竜也、ファンのために猛特訓してピアノを習得「家の中で5〜6時間、毎日練習するんですよ」番組の事前インタビューで、“好感度が気にならない？”と聞かれた上田は、「あーないっすね。なんか上げてもいいことなくないっすか？」「だから時々無理して好感度下げる時もありますからね」とぶっちゃけ