9月5日、板野友美がInstagramを更新。広々とした新居の写真や、自身の考えなどを明かし、反響を呼んでいる。【写真】お店のように並んだバッグのコレクションなども公開板野は、この日の投稿で、YouTubeチャンネルに新居のルームツアー動画をアップしたことを報告すると、「元々インテリアや、空間デザインなどが 私自身とても好きで、一からこだわった新居です♪」と、リビングなどの自宅内の様子を披露。続けて、「お家だけ見る