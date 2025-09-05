マイボイスコムは、7回目となる「消臭・芳香剤」に関するインターネット調査を8月1日〜7日に実施した。自宅内で気になるにおいや、室内用の消臭・芳香剤の使用状況などについて聞いている（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：2025年8月1日〜8月7日、回答者数：1万1751名）。自宅内のにおいが気になる人は、「気になる」「やや気になる」を合わせて4割強だ