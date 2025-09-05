衣類回収に使用するecoバッグdinosは、衣類の保管付き宅配クリーニングサービス「dinos CLOSET service クリーニングパック」において、消費者の衣類回収に使用するecoバッグのリユースを9月上旬から開始した。同社は衣類を預かり後、使用済みのecoバッグを廃棄していたが、今後はリユースすることで年間約3000枚の廃棄を削減できる見込む。同社は同取り組みによって消費者とともに「捨てない選択」を推進し、持続可能な社会づくり