「福岡プリンスホテル ももち浜」外観イメージ（右）西武・プリンスホテルズワールドワイドは、福岡市早良区百道浜の新ホテル「福岡プリンスホテル ももち浜」を来年3月17日に開業するにあたり、10月8日12時から宿泊予約を開始する。福岡市は、3月に福岡空港において第2滑走路や国際線旅客ターミナルビルの運用が開始されたうえに、クルーズ船の寄港回数の増加が見込まれるなど、さらなる観光需要が見込まれ、なかでも百道浜は、目