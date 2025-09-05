8月30日に行われたKSLアストエンジカップの抽選会。前回の記事ではそのレポートと、関西サッカーリーグの運営委員長を務める八木勉氏のインタビューをご紹介した。しかし、この抽選会において発表されたのはKSLアストエンジカップの対戦カードやスケジュールだけではなかった。関西サッカーリーグは今回「KSLエリアパートナー」として3つの企業とタッグを組むことを発表したのだ。京都府、滋賀県、奈良県は「株式会社コトネットエ