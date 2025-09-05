Q. 高校生の娘が過度なダイエットしています。将来的なリスクが心配ですQ. 「高校生の娘が最近、過度なダイエットを続けています。決して太っていないと思うのですが、食事の量も極端に減らしていて、とても心配です。体によくないと本人にも理解してほしいのですが、どのようなリスクを伝えるべきでしょうか？」 A. 今現在の本人の問題だけでなく、将来の妊娠・出産にまで影響が及ぶリスクがあります少し前にも「シンデレラ体重」