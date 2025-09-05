芸能事務所「タイタン」は5日、所属タレントがオンラインカジノを利用したとして賭博容疑で書類送検されるなどした件について、公式ホームページで最終結果報告を発表した。今年4月、所属タレントや従業員計108人を対象に弁護士による調査を実施し、オンラインカジノを利用した経験（可能性）が4人あることが判明。この4人について「協議を重ね、弁護士とともに警察へ自主的に出頭（刑法第42条第1項の「自首」にあたります）す